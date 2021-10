MOLFETTA- Sfrecciano per le vie del centro a 70 chilometri orari, sono sprovviste di assicurazione e chi è a bordo non ha la patente: controlli a tappeto dei carabinieri in collaborazione con i tecnici della motorizzazione civile sulle e-bike, elevate oltre 15 multe in poche ore.

È accaduto pochi giorni fa, a Molfetta, grazie a un controllo serrato dei carabinieri del comando compagnia di Molfetta coadiuvati dai tecnici della motorizzazione civile. L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno delle bici manomesse, in grado, cioè, di avere prestazioni da scooter, che raggiungono anche i 70 chilometri all’ora, ma senza gli obblighi previsti dalla legge per chi si mette in sella a un mezzo del genere. A cominciare da targa e assicurazione.

Infatti, i controlli dei carabinieri hanno riguardato in particolare i velocipedi elettrici con la verifica sul posto delle loro caratteristiche tecniche attraverso un apposito motorhome per la revisione, opportunamente allestito dalla Motorizzazione civile.

Nel corso del servizio, varie pattuglie dell’Arma hanno perlustrato l’intero centro urbano allo scopo di prevenire altri tipi di violazione al codice della strada. All’esito dei controlli oltre 15 sanzioni amministrative sono state elevate, tra cui due per guida senza patente e due per veicoli sprovvisti di assicurazione. Inoltre, una persona è stata denunciata per resistenza, non essendosi fermato all’alt imposta dai militari. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli dei Carabinieri anche in altre aree della città.