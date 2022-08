È Bari-mania! Per l’esordio casalingo in campionato con il Palermo, in programma alle 20,45 di venerdì 19 agosto nel rinnovato stadio San Nicola, il club ha fatto sapere sono stati venduti quasi 30mila biglietti. Con questi numeri, comparati con quelli della prima giornata della Serie A, il Bari sarebbe la quinta piazza per pubblico dopo Milan, Lazio, Juventus e Fiorentina.

Esauriti i tagliandi per tribuna d’onore, tribuna est e curva nord superiore. Prosegue intanto la campagna di rafforzamento curata dal ds Ciro Polito: sul suo taccuino il centrale sloveno Zuzek (del Koper) e l’attaccante danese del Monza Gytkjaer, nonostante le resistenze della società brianzola.