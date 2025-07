È Antonio Santarpia il primo regalo del Martina per mister Laterza: c’è l’affondo

Era già nell’aria e non c’erano più dubbi, mancava solo il crisma dell’ufficialità ed è arrivato nella mattinata di venerdì 11 luglio: Giuseppe Laterza è il nuovo allenatore del Martina. La scelta dei presidenti Soldano e Lacarbonara, per occupare la panchina lasciata vacante dal nuovo tecnico del Barletta Massimo Pizzulli, è ricaduta sull’ex Casarano, Monopoli, Taranto e Fasano, pronto ad una nuova esperienza nel girone H di Serie D, categoria che conosce bene e girone che in carriera ha già vinto.

Si parte da una buona base e dallo zoccolo duro della passata stagione, al netto di qualche addio inevitabile, messo comunque in ombra da conferme di lustro e obiettivi importanti. Dopo aver salutato Silvestro (che ha scelto la Sarnese per ragioni familiari) La Monica (nuovo calciatore del Campobasso che aveva la forte ambizione di tornare in Lega Pro) e Piarulli (fortemente voluto proprio dall’ex Pizzulli a Barletta) è stato il turno dei rinnovi: Zenelay, De Angelis, Dieng, Mastrovito, Mancini, Llanos e Resouf, ma nei prossimi giorni sono attese anche altre conferme. Intanto ci si guarda intorno per cercare i giusti nuovi innesti.

Dopo un lungo corteggiamento, pare che Antonio Santarpia si sia convinto a sposare il progetto Martina, piazza nella quale ritrova l’allenatore che dalla Serie D lo ha lanciato anche nei Pro. Il classe 2000, dopo gli 11 gol dello scorso campionato in forza alla Palmese, aveva tanto mercato nella massima divisione dilettantistica, ma i biancazzurri della Valle d’Itria sono riusciti a sbaragliare la concorrenza. Non ci si fermerà comunque qui: un altro profilo che piace, sempre per il reparto offensivo, è quello di Simone D’Anna. Quest’ultimo rientra però nella lista dei calciatori che il Nardò vorrebbe trattenere in Salento, proprio come Fornasier, Calderoni e Galli.

