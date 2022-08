Cerignola (FG) – Emergono nuovi particolari in merito al duplice omicidio di Gerardo Cirillo, 58 anni, e del figlio Pasquale Davide, di 28, avvenuto lo scorso 30 luglio a Cerignola e per il quale il 3 agosto è stato arrestato Giuseppe Rendina, 45 anni di Trinitapoli, con l’accusa di avere ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi chiuso in due sacchi di plastica i due uomini.