Duplice omicidio, a processo il 21enne di Casarano. ‘No alla perizia psichiatrica’

“No alla perizia psichiatrica per Antonio De Marco”. IL Gip del Tribunale di Lecce ha accolto la richiesta della Procura respingendo quella avanzata dagli avvocati difensori del 21enne di Casarano. Si va dunque a processo e dovrebbe iniziare il prossimo 18 febbraio. De Marco è accusato di duplice omicidio per aver ucciso con 75 coltellate i fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta. L’esecuzione avvenne la sera del 21 settembre a Lecce nell’appartamento di via Montello di proprietà di De Santis che conviveva insieme alla fidanzata e occupato fino a qualche settimana prima dallo stesso De Marco.