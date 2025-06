Due tarantini ai Mondiali Paralimpici di Calcio Balilla di Saragozza

Paolo De Florio e Francesco Valente, affiancati da Matteo Schinaia, in Spagna dal 23 al 29 giugno

Tre protagonisti tarantini rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo di Calcio Balilla Paralimpico ITSF 2025, in programma a Saragozza (Spagna) dal 23 al 29 giugno. Si tratta di Paolo De Florio e Francesco Valente, atleti della nazionale azzurra, affiancati dal giornalista Matteo Schinaia in qualità di responsabile della comunicazione ufficiale della delegazione.

Dopo lo storico trionfo del 2022 ai Mondiali di Nantes, dove conquistò la medaglia d’oro, l’Italia si prepara a difendere il titolo con l’obiettivo di confermare la propria leadership mondiale. Il gruppo è composto da atleti, tecnici e dirigenti che condividono un forte spirito di squadra, determinazione e passione per lo sport.

Il team azzurro è guidato da uno staff tecnico qualificato formato da Giovanni Braconi, Francesca Aragona e Michele Nasti, con il supporto del team manager Luca Bruno e del preparatore atletico Mirko Ferri. Oltre ai due rappresentanti tarantini, fanno parte della spedizione anche Angelita Alves, Maria Luigia Civili, Bonaldo Vito Loris, Corrado Montecaggi, Daniele Riga, Domenico Smario, Francesco Bonanno, Luigi Iannone, Francesco Perin, Giacomo Paolo Rossi, Roberto Silvestro e Gianluca Vuodo.

L’appuntamento mondiale non è soltanto una competizione sportiva, ma un’occasione per promuovere i valori dell’inclusione, del riscatto personale e della partecipazione sociale, che il movimento paralimpico italiano incarna con forza.

“Indossare la maglia azzurra significa rappresentare un intero Paese con orgoglio”, ha dichiarato lo staff tecnico sottolineando come ogni atleta sia portavoce di una storia personale fatta di impegno e dedizione.

Taranto, ancora una volta, sarà protagonista in un evento internazionale di grande rilievo. I suoi atleti e operatori porteranno in Spagna non solo le proprie competenze, ma anche un messaggio di speranza e determinazione. Una partecipazione che rende onore alla città e al valore dello sport come strumento di crescita umana e sociale.

Saragozza li aspetta. Taranto li accompagna. Con l’entusiasmo di chi crede che lo sport possa essere davvero una strada verso il cambiamento.

