Due nidi di Caretta caretta a Castellaneta Marina e un evento per tutelarli

Due nidi di Caretta caretta sono stati scoperti lungo il litorale di Castellaneta Marina, segno che le tartarughe marine continuano a scegliere questo tratto di costa come luogo sicuro per la nidificazione. Un evento naturale straordinario che, tuttavia, si scontra con minacce concrete: l’inquinamento marino, la pesca non sostenibile, il traffico navale e l’eccessivo sfruttamento delle spiagge.

Per contribuire attivamente alla salvaguardia di questi preziosi nidi, il Circolo Legambiente “Mare e Gravine” promuove la tappa locale del Tarta Beach Tour, in programma sabato 9 agosto presso la spiaggia libera Tamerice, tra il Lido Sporting’s Club e La Barchetta, proprio accanto a uno dei due siti di deposizione.

Dalle 10 alle 18, il gazebo informativo del tour offrirà laboratori, giochi e attività didattiche per adulti e bambini. Sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo delle tartarughe marine, imparando a conoscerle e a proteggerle attraverso esperienze coinvolgenti e interattive.

Durante l’evento saranno presenti anche i tartawatchers, volontari impegnati nel monitoraggio dei nidi nell’ambito del progetto europeo LIFE Turtlenest, cofinanziato dall’Unione Europea. I partecipanti potranno osservare da vicino come si riconoscono le tracce sulla sabbia e ricevere istruzioni su come comportarsi in caso di avvistamento.

All’iniziativa collaborano anche il Circolo Velico Vega e l’associazione NITA – Coordinamento Provinciale Taranto, a testimonianza di un impegno condiviso per la tutela dell’ambiente e delle specie marine.

Il progetto LIFE Turtlenest mira a rafforzare la conservazione della Caretta caretta nel Mediterraneo, una delle aree più importanti al mondo dal punto di vista ecologico. La salvaguardia dei siti di nidificazione è oggi una priorità, messa a rischio da cambiamenti climatici, sviluppo turistico intensivo e catture accidentali.

L’appuntamento del 9 agosto sarà quindi non solo una giornata educativa e divertente, ma anche un gesto concreto per la protezione della biodiversità marina.

