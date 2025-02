Due morti sul lavoro in poche ore, Ugl Matera: “Strage inaccettabile”

Due morti sul lavoro nel giro di pochi minuti. Due comunità, quelle di Ferrandina e Garaguso, sconvolte di fronte alle tragedie che hanno spezzato la vita di due operai. Ora le inchieste dovranno chiarire le dinamiche degli incidenti e accertare eventuali responsabilità, ma qualunque sia l’esito, nulla potrà restituire ai loro cari Antonio Pirretti, 50 anni, e l’altro lavoratore di 48 anni, morti mentre svolgevano il proprio dovere.

La prima tragedia si è consumata a Ferrandina, dove Pirretti, impegnato nella manutenzione del depuratore per conto di una ditta esterna, sarebbe stato travolto da un mezzo dopo essere caduto in una griglia. Poco dopo, un altro dramma: in un terreno agricolo nei pressi di Garaguso Scalo, un agricoltore è rimasto schiacciato dal suo trattore.

Le due morti riaccendono il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, denuncia con fermezza la gravità della situazione: “Dall’inizio del 2025 siamo già a tre vittime. Una strage terribile e inaccettabile, soprattutto considerando gli strumenti e le tecnologie di cui disponiamo oggi. Non possiamo parlare di tragica fatalità: bisogna fare chiarezza sulle dinamiche degli incidenti, accertare eventuali negligenze e violazioni delle norme di sicurezza”.

Il sindacalista richiama le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sempre definito le morti sul lavoro un “oltraggio alla convivenza civile”. Secondo Giordano, serve un impegno concreto per fermare la scia di sangue nei luoghi di lavoro: “Non si rispettano le norme o, peggio, non esistono protocolli adeguati. È necessario intensificare i controlli, investire nella formazione e diffondere una cultura della sicurezza”.

L’Ugl Matera si unisce al dolore delle famiglie delle vittime e ribadisce l’urgenza di un’azione congiunta tra istituzioni, imprese e sindacati per fermare quella che definisce senza mezzi termini “un’inaccettabile strage di lavoratori”.

