Due incidenti sulla 106 jonica, un camion fuori strada e scontro tra due auto

Un camion frigo carico di alimentari è uscito fuori strada sulla Statale 196 jonica attorno alle 4.30 di questa notte. Il mezzo pesante, diretto verso Reggio Calabria, ha sfondato il guardrail fermando la sua corsa sul costone laterale.

L’incidente all’altezza della zona artigianale di Scanzano Jonico. Sul posto il 118 Basilicata, i carabinieri, la Polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi dell’Anas.

L’autista è stato controllato dagli uomini del numero di emergenza sanitaria ma, per fortuna, non ha avuto bisogno di ricovero. Sulle cause dell’accaduto sono incorso i dovuti rilievi ma pare trattarsi di un fuoristrada autonomo. Il traffico è regolare.

Sempre nella stessa zona, scontro fra 2 auto, attorno alle 9.30 di oggi, 28 giugno, ancora nel tratto di Scanzano Jonico (MT), direzione Reggio Calabria.

L’impatto fra i due mezzi a circa 200 metri dallo svincolo con la Val d’Agri dal punto dove è uscito di strada, stanotte, un camion frigo.

Sul posto la Polizia stradale, una autoambulanza del 118, i mezzi dell’Anas ed i Vigli del fuoco. I due conducenti delle due automobili sono assistiti sul luogo dai sanitari del numero di emergenza sanitaria.

In corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica. Il traffico ha subito conseguenze, essendo stato instradato su un’unica corsia.

