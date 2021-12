MESAGNE- Tre auto sono rimaste coinvolte in due incidenti stradali sulla statale 7 in direzione Brindisi all’altezza dell’uscita del centro commerciale di Mesagne: non ci sono feriti gravi fortunatamente, ma tanta paura per gli chi si è trovato a bordo delle auto.

È accaduto intorno alle 13 di oggi, 15 dicembre, quando un’auto, dopo un testacoda, è andata a sbattere contro il guardrail per cause in fase di accertamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Brindisi per mettere in sicurezza il veicolo.

Il secondo incidente si è verificato poco dopo, quando due auto in coda, pare distratte dall’osservazione dell’auto finita sul guardrail, si sono tamponate. Immediati, dunque, i soccorsi dei poliziotti del commissariato di Mesagne per aiutare la viabilità del traffico, la polizia locale di Mesagne per effettuare i rilevamenti e l’ambulanza. Ma, fortunatamente, nessun ferito grave.