Due incidenti stradali in poche ore: tre feriti tra San Vito e Carovigno

SAN VITO DEI NORMANNI – Due incidenti stradali in poche ore, tra la serata di ieri e l’alba di oggi, per un bilancio di tre feriti.

Il primo, poco dopo le 21,30 di sabato, quando una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta a San Vito dei Normanni, in via Giovanni Paisiello, per un sinistro che ha coinvolto due mezzi. Nell’incidente, si è fatta male la conducente di una Fiat 500 ribaltatasi su un lato. La donna è stata poi condotta in ambulanza in ospedale.

Questa mattina, alle 6.35 circa, sempre i Vigili del Fuoco sono stati nuovamente impegnati per un altro incidente stradale sulla SP35, in agro di Carovigno. Dopo lo scontro tra una Golf e un furgoncino su cui viaggiava una famiglia, sono rimasti feriti i due conducenti. Gli sfortunati guidatori sono stati trasportati in ospedale al Perrino, a Brindisi.

