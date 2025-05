Due incidenti nel Foggiano, 17 feriti tra cui cinque bambini

Due gravi incidenti stradali si sono verificati oggi in provincia di Foggia, causando 17 feriti, tra cui cinque bambini. Il primo scontro è avvenuto nel pomeriggio alle porte di Cerignola, in via Manfredonia, dove una monovolume con a bordo una famiglia di sette persone e una Ford Focus con tre cittadini rumeni si sono scontrate. Feriti lievemente madre e figli, mentre la donna alla guida della Focus è stata trasportata in elisoccorso a Foggia.

Il secondo incidente si è verificato in mattinata sulla statale 272 tra San Marco in Lamis e San Severo: coinvolti sette passeggeri, uno dei quali, straniero, è stato ricoverato a San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni non sono gravi.



