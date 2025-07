Bari, due finanzieri eroi salvano la vita a due bambini in pericolo

BARI – L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) ha espresso profonda gratitudine verso due militari che, con prontezza e coraggio, hanno evitato due potenziali tragedie in Puglia.

Pantaleone Trimarchi, appuntato scelto qualifica speciale, è intervenuto senza esitazione per salvare un bimbo di circa due anni rimasto accidentalmente chiuso in auto sotto il sole cocente. Grazie alla sua tempestività, una tranquilla giornata estiva a Bari non si è trasformata in dramma.

A poche ore di distanza, un altro gesto eroico: Francesco Todisco, app.sc.Q.S., ha salvato un bambino di nove anni trascinato al largo dalla corrente mentre era aggrappato a una barriera frangiflutti. Il finanziere si è tuffato in mare e ha riportato il piccolo sano e salvo a riva.

“Grazie Leo, grazie Francesco per aver dimostrato cosa significa davvero essere servitori dello Stato: coraggio, prontezza e dedizione al servizio della comunità”, scrive Angelo Delcuratolo, segretario regionale USIF Puglia.

