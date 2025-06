Droni e satelliti contro la Xylella, via al progetto Fixyll a Brindisi

Previsti anche cani addestrati: in Puglia parte la “guerra tecnologica” al batterio killer

Droni, satelliti e sensori avanzati sono stati attivati a Brindisi nell’ambito del progetto di ricerca Fixyll – Fight Xylella fastidiosa, con l’obiettivo di monitorare, contenere e contrastare la diffusione del batterio che da anni minaccia la sopravvivenza degli ulivi pugliesi. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in occasione della giornata dimostrativa promossa insieme a UNAPROL, DTA e Planetek, con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Durante l’incontro sono state illustrate le diverse soluzioni di telerilevamento: dai satelliti dotati di sensori iperspettrali ai droni termici fino ai rilevatori a terra. L’obiettivo è duplice: individuare nuovi focolai della malattia in tempo reale e identificare varietà vegetali resistenti al batterio.

Secondo Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia e consigliere di Unaprol, “la tempestività nell’individuazione dei focolai è fondamentale per evitare una nuova espansione della malattia”. Le tecnologie in campo permettono di osservare dall’alto lo stato di salute degli uliveti, cogliendo segnali come il progressivo rinsecchimento delle chiome, che tendono a perdere la loro tipica colorazione verde assumendo sfumature sabbia.

L’area più colpita resta la Piana degli Ulivi Monumentali, che ha già perso circa un terzo del suo patrimonio storico. Uno studio pubblicato sulla rivista americana PNAS ha stimato un possibile impatto economico fino a 20 miliardi di euro in Europa e in Italia, se la Xylella non verrà arginata.

All’impegno scientifico si affianca un’iniziativa senza precedenti: la task force cinofila anti-Xylella, composta da sei cani, tra cui jack russel, pastori belga e labrador, in fase finale di addestramento. Questi animali saranno impiegati nei porti, aeroporti e vivai per individuare le piante infette tramite l’olfatto, analogamente a quanto già avviene per i cani antidroga.

Tra le altre misure messe in campo, spiccano gli innesti con varietà resistenti (come Leccino, FS17, Lecciana e Leccio del Corno) volti a preservare i secolari simboli della cultura agricola mediterranea. In parallelo, in ambienti controllati si stanno testando nuove cultivar con potenziale di resistenza al batterio.

“Il batterio killer, introdotto da piante importate dall’America Latina, rappresenta oggi la principale minaccia al patrimonio olivicolo nazionale. La risposta deve essere coordinata e multidisciplinare”, ribadisce Coldiretti sottolineando come l’utilizzo integrato di tecnologie avanzate e strategie sul territorio rappresenti l’unica via per contenere la malattia.

