Droni e satelliti contro la Xylella: demo il 19 giugno a Brindisi

Ulivi monumentali minacciati, la tecnologia li difende dall’alto

Entrano ufficialmente in azione le tecnologie di contrasto alla Xylella fastidiosa grazie al progetto FYXILL. L’iniziativa sarà al centro di una giornata dimostrativa in programma giovedì 19 giugno, a partire dalle ore 10.30, presso la Masseria Mozzone, in contrada Spetterrata, a Montalbano di Fasano (Brindisi).

Finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il progetto FYXILL – acronimo di “Fight XYLeLla fastidiosa” – vede la collaborazione del DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale), di UNAPROL – Consorzio Olivicolo Italiano e della società Planetek. Durante l’evento saranno presentati i sistemi di telerilevamento utilizzati per monitorare gli effetti e le contromisure contro il batterio killer degli ulivi: immagini acquisite da droni, sensori iperspettrali e satelliti in orbita saranno illustrate insieme alle relative applicazioni agricole.

Nel corso della giornata si discuteranno anche le potenzialità delle tecnologie nella gestione delle risorse idriche, nella prevenzione di parassiti, nel monitoraggio della salute delle piante e nella previsione delle rese produttive. Saranno inoltre esaminati alcuni casi studio per dimostrare l’efficacia delle tecnologie nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di arginare la diffusione della Xylella che ha già colpito pesantemente la Piana degli Ulivi Monumentali.

Secondo Coldiretti Puglia, se non fermata, la Xylella potrebbe causare danni economici fino a 20 miliardi di euro in Europa, come indicato in uno studio pubblicato dalla rivista scientifica americana PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). In questo contesto, l’adozione di tecnologie innovative rappresenta un baluardo fondamentale per tutelare il patrimonio olivicolo e l’identità agricola della regione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author