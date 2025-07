Droni contro incendi e abusi, Forestali di Taranto in prima linea

EVO Max 4T, la svolta tecnologica per salvaguardare l’ambiente

I Carabinieri Forestali della provincia di Taranto si dotano di un nuovo strumento tecnologico per rafforzare le attività di sorveglianza ambientale e protezione civile. Grazie a un protocollo firmato con la Regione Puglia, è stato introdotto nelle operazioni il drone Autel EVO Max 4T, un velivolo a pilotaggio remoto di ultima generazione già attivo in numerose missioni operative sul territorio.

Il dispositivo sarà impiegato prioritariamente nel contrasto agli incendi boschivi, emergenza particolarmente sentita nella stagione estiva jonica. Sarà inoltre utilizzato per attività di prevenzione e repressione di reati ambientali, tra cui l’abbandono illecito di rifiuti, l’abusivismo edilizio, l’inquinamento dell’aria e delle acque e il consumo illegale di suolo.

Il drone, utilizzato esclusivamente da personale specializzato dell’Arma abilitato al volo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto secondo le normative ENAC, è dotato di telecamere ad alta definizione, sensori termici, capacità di volo notturno e di operatività in condizioni ambientali complesse. Le sue funzionalità permettono il monitoraggio rapido e preciso di vaste aree, incluse quelle difficilmente raggiungibili via terra, individuando anche a distanza significativa persone o fonti di calore.

Come spiegato dal Tenente Colonnello Antonio Santaniello, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto, “l’introduzione di queste tecnologie avanzate si rivela indispensabile per affrontare forme di criminalità ambientale sempre più articolate e sofisticate. Il drone rappresenta inoltre un supporto prezioso nelle situazioni di emergenza civile, laddove l’intervento umano risulta complesso o impossibile”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione degli strumenti operativi a disposizione dell’Arma, volto a garantire una più efficace tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, in particolare in un territorio delicato e ricco di biodiversità come quello jonico. Con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, i Carabinieri Forestali rinnovano così il proprio impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella sicurezza della cittadinanza.

