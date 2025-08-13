Porto Cesareo, drone dei Carabinieri svela piantagione marijuana: arrestato 54enne

Un’operazione mirata dei Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo ha portato all’arresto di un 54enne del posto, sorpreso con una piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione a pochi metri dalla propria abitazione. La scoperta è avvenuta grazie all’impiego di un drone dell’Arma, strumento sempre più utilizzato nelle attività di controllo, soprattutto in zone difficilmente accessibili.
Le immagini aeree hanno permesso di individuare un terreno di proprietà dell’uomo, adiacente alla casa, dove crescevano 28 piante di cannabis, alte tra 1,5 e 2 metri. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato pesticidi, annaffiatoi e tutto il materiale necessario alla coltivazione.
Il fermo è stato disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, mentre proseguono le verifiche per stabilire la destinazione della sostanza stupefacente e l’eventuale coinvolgimento in altre attività illecite.
L’operazione, condotta sotto la direzione del Colonnello Donato D’Amato, rientra nei controlli antidroga intensificati dal Comando Provinciale di Lecce nelle principali località turistiche, dimostrando come l’integrazione di tecnologie innovative renda le indagini più rapide, sicure ed efficaci.
Si precisa che il procedimento è nella fase preliminare e che ogni eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata in sede processuale.
