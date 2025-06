Droga nel casco della moto: 32enne tarantino ai domiciliari

Ci sarebbero esigenze economiche dietro alla detenzione di sostanze stupefacenti di cui è indagato Francesco Castellano, 32enne tarantino arrestato venerdì scorso in flagranza di reato nel corso di una perquisizione condotta dai carabinieri del comando di Taranto.

Nell’abitazione dell’uomo, i militari avrebbero rinvenuto 540 grammi di hashish nascosti all’interno di un casco da motociclista riposto in un cesto. Un quantitativo che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato destinato alla cessione a terzi. Oltre alla droga, inoltre, i carabinieri avrebbero scovato in un contenitore in metallo circa 400 euro in contanti, probabilmente derivati dalla vendita delle sostanze.

Dopo il sequestro della droga, per Castellano sono scattate le manette e questa mattina è comparso dinanzi al GIP Rita Romano nell’udienza di convalida dell’arresto. Nel corso dell’interrogatorio, difeso dall’avvocato Antonio Mancaniello, l’uomo ha potuto spiegare le proprie ragioni, adducendo a motivi di carattere economico. Tuttavia, Castellano non è riuscito a indicare le fonti di approvvigionamento delle sostanze, asserendo di averle acquistate in un quartiere del capoluogo ionico.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari ha posto l’uomo agli arresti domiciliari, come richiesto anche dal Pubblico Ministero Salvatore Colella, senza applicare all’indagato dispositivi elettronici di controllo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author