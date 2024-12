Droga nascosta sul terrazzo, arrestato 37enne brindisino

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la sera del 5 dicembre, ha arrestato un ragazzo di 37 anni poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish oltre che di una pistola semiautomatica.

Grazie all’ausilio dell’unità cinofila, i poliziotti della Squadra Mobile, sono riusciti a rinvenire e sequestrare, presso il domicilio del giovane, 106 grammi di cocaina, 237 grammi di hashish ed una pistola semiautomatica, calibro 7,65, completa di caricatore priva di numeri di matricola e nr. 9 cartucce calibro 7,65, oltre che vario materiale per il confezionamento.

Il tutto era nascosto tra l’abitazione del ragazzo e il terrazzo condominiale. Quanto ritrovato sul terrazzo condominiale è stato ricondotto alla disponibilità del giovane poiché il materiale del confezionamento rinvenuto presso la sua abitazione corrispondeva a quello con il quale era confezionato il materiale individuato sulla terrazza.

A seguito delle formalità di rito, per come disposto dal Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

