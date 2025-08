Droga nascosta anche in frigo: arrestai padre e figlio a Brindisi

BRINDISI – La droga era nascosta anche in frigo. Per questo, sono accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio padre e figlio arrestati a Brindisi dagli agenti della squadra mobile. I due indagati, di 52 e 20 anni, si trovano ora in carcere. Durante alcuni controlli dei poliziotti nell’abitazione dei due disseminati tra un frigorifero, la camera da letto del giovane e il gazebo di pertinenza, sono stati trovati diversi panetti, per oltre due chili di hascisc, e alcune dosi di marijuana. Gli investigatori hanno trovato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, ovvero bilancini di precisione. Sequestrati pure quasi 17mila euro in contanti, ritenuto provento della presunta attività di spaccio.

