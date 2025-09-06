6 Settembre 2025

Droga in un locale a Mola di Bari : sospeso l’esercizio

Giovanni Sebastio 6 Settembre 2025
Un locale a Mola di Bari è stato chiuso per 15 giorni con un provvedimento emesso dal Questore, dopo che un controllo della Polizia di Stato ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti.

La chiusura, notificata al titolare, rientra in una più ampia operazione di controllo su Bari e provincia per contrastare le attività illecite.

L’operazione, condotta da personale della Questura di Bari con l’ausilio di unità cinofile, ha confermato il sospetto che l’esercizio fosse un punto di spaccio.

Il provvedimento di sospensione, emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., è stato adottato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

