Droga in pizzeria, il Questore dispone la chiusura del locale per trenta giorni

I carabinieri della stazione di Ugento hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Questore di Lecce, con cui è stata sospesa un’attività commerciale di Ugento per trenta giorni. L’atto scaturisce a seguito di specifica richiesta avanzata dai militari dell’Arma, dopo l’arresto del titolare della pizzeria e di un altro soggetto, avvenuto lo scorso 5 luglio, poiché ritenuti presunti responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Nel corso delle operazioni di polizia relative all’arresto, furono rinvenute varie dosi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “hashish, cocaina e marijuana” (per un peso complessivo di 800 grammi) e materiale vario per il confezionamento di tale sostanza, proprio negli ambienti del locale presso cui veniva svolta l’attività di pizzeria.

Sempre nell’ambito dei servizi relativi all’attività di prevenzione e controllo delle attività commerciali messa in atto dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, nel corso della mattinata di venerdì, i militari della stazione di Poggiardo, congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’Ispettorato Territoriale di Lecce, hanno eseguito una verifica presso una struttura ricettiva ubicata nella nota località turistica di Santa Cesarea Terme. Nel corso dei controlli i militari hanno accertato irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per cui sono state contestate e comminate sanzioni per oltre 10mila euro con conseguente segnalazione del titolare all’Autorità competente.

