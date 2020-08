Droga | Guardia di Finanza di Bari sequestra oltre 50 Kg di sostanze stupefacenti

Condividi

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno sottoposto a sequestro oltre 50 kg di sostanza stupefacente tra cocaina e marijuana abilmente occultati in un doppio fondo di un camion frigo proveniente dalla Calabria e diretto ad Andria nella BAT. Una pattuglia dei G.I.C.O. di Bari - nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio e di monitoraggio delle principali rotte terrestri del narcotraffico pugliese - ha intercettato, sul tratto nord della Salerno-Reggio Calabria, un autocarro frigorifero sospetto con targa tedesca. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo il conducente dell’automezzo - un cittadino italiano (di origini andriesi) residente in Germania incensurato. All’esito delle operazioni, lo stupefacente - per un valore commerciale al dettaglio di oltre 600.000 euro - ed il mezzo di trasporto utilizzato dal corriere sono stati sottoposti a sequestro, mentre il conducente dell’automezzo - un cittadino italiano (di origini andriesi) residente in Germania incensurato è stato tratto in arresto