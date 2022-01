FRANCAVILLA FONTANA – Sorpreso in casa con un fucile illegalmente detenuto e oltre dieci grammi di droga: i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, nelle scorse ore, hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne del posto con l’accusa di spaccio e detenzione abusiva di arma.

La scoperta

I militari, secondo quanto appreso, avrebbero trovato nell’abitazione del presunto pusher della cocaina, per circa 15 grammi complessivi, e l’arma. Tutto sotto sequestro, mentre il 52enne, dopo le formalità di rito sbrigate in caserma, è stato poi condotto nel carcere, come disposto dal pubblico ministero di turno. Il materiale sequestrato è ora nelle mani della scientifica. Al netto della droga, che sarà analizzata per comprenderne composizione e, con un po’ di fortuna anche la provenienza, le analisi degli esperti si concentreranno sul fucile. L’arrestato, che nei prossimi giorni sarà ascoltato dal Gip, è già noto alle forze dell’ordine.