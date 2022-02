TARATO – Droga ed estorsioni in odor di mafia. Sono 38 le ordinanze eseguite dagli agenti della polizia di Stato: 28 in carcere e 10 ai domiciliari. Nelle prime ore di oggi, la Squadra Mobile di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 38 soggetti (di cui 28 in carcere e 10 agli arresti domiciliari) presunti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali, ed altro. Sono altresì indagate in stato di libertà altre 20 persone.

Le indagini

L’operazione in questione è il frutto di una lunga e complessa attività d’indagine della Squadra Mobile di Taranto, svolta con il supporto – investigativo e di prevenzione – della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa, tenuta dal Direttore della Direzione Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina, che si terrà questa mattina in Questura alle ore 11.00 alla presenza del Questore di Taranto dr. Massimo Gambino.