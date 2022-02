FOGGIA – Sequestro di persona, detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi da sparo. Sono queste le accuse mosse nei confronti di due gruppo criminali aggrediti nelle notte da oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Foggia coordinati dalla Procura della

Repubblica di Foggia. L’operazione, ancora in corso e denominata Macchia Bianca, ha permesso ai militari di di San Severo e Manfredonia di eseguire numerose perquisizioni. In particolare si stanno eseguendo in alcune aree della provincia foggiana, ma anche in altre regioni d’Italia, alcune misure cautelari personali e reali.

(Notizia in aggiornamento)