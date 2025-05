Droga e pistola nel purè: arrestato 37enne a Melissano

Sulla SP91, in territorio di Salve (Lecce), un 37enne di Melissano, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo scooter. Durante il trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Tricase, alcune dosi di droga, verosimilmente cocaina, sono cadute dalle sue tasche, insospettendo i sanitari che hanno allertato i carabinieri.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di nove dosi di cocaina e 800 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. La perquisizione domiciliare, eseguita poco dopo, ha riservato ulteriori sorprese: nascosta in una confezione di cartone per purè, all’interno di un mobile della cucina, i militari hanno trovato una pistola calibro 25/6.35 mm con matricola abrasa, cinque proiettili dello stesso calibro e altre quattro dosi di cocaina.

Il 37enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

