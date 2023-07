TARANTO – È in corso, a Taranto Ele provincia, in particolare nei comuni di Castellaneta, Palagianello, Manduria e in provincia di Bologna, l’esecuzione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castellaneta, di due ordinanze di custodia cautelare emesse, dai G.I.P. del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni di Taranto, a carico di persone ritenuta gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso nella commissione dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di estorsione.

Alle operazioni stanno partecipando circa 60 militari del Comando Provinciale di Taranto, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno di Bari.

