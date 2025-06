Droga, armi e zanne in un appartamento Arca occupato abusivamente: arrestati nonna e nipote

BARI – Un giubbotto antiproiettile, di zanne d’avorio e di un carapace. Il tutto in un appartamento Arca occupato abusivamente. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed invasione di terreni o edifici in concorso un ventunenne (già agli onori della cronaca per un presunto agguato subito la notte di capodanno) e sua nonna 85enne, entrambi con precedenti di polizia.

L’operazione è scattata all’alba del 19 giugno scorso quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile, insieme ai colleghi della Cinofili, sono entrati nell’appartamento dei due, al quartiere Japigia di Bari, di proprietà dell’Arca Puglia. Nonna e nipote avrebbero avuto a disposizione non solo la loro casa ma avrebbero occupato abusivamente anche l’appartamento al quarto piano dello stesso stabile. Qui un vero e proprio laboratorio di droga, dove i due avrebbero preparato e confezionato la sostanza stupefacente. In tutto trovati 6 confezioni e una busta in plastica per un peso complessivo di 260grammi di marijuana, una busta in plastica contenente 50 grammi di hashish, cinque panetti per un peso totale di 450 grammi di hashish, tredici dosi di per un totale di 70 grammi di hashish, una busta in cellophane contente “cocaina in pietra” per un peso di 313 grammi, tre piante di marijuana, un giubbotto antiproiettile, denaro contante per un totale di 230 euro, cinque bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, un apparecchio contasoldi ed attrezzature per il taglio e confezionamento delle stesse.

Sono stati rinvenuti, inoltre, un carapace di tartaruga “caretta caretta” e due zanne in avorio di elefante, di cui il 21enne non era in grado di dimostrare la lecita provenienza e per tale motivo è stato denunciato anche per la violazione della specifica norma inerente il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Gli indagati sono stati dichiarati in arresto. Il ragazzo è finito in carcere mentre la nonna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author