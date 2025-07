Droga a Lecce, la Polizia arresta uomo dopo inseguimento in auto

Un uomo di 43 anni, residente a Lecce, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, a seguito di un’operazione condotta nella serata di ieri nel quartiere 167.

Il blitz, effettuato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, rientrava in una più ampia attività di controllo mirato del territorio e ha preso le mosse da un’attenta attività di osservazione nelle aree del quartiere Stadio e zone limitrofe, da tempo monitorate per fenomeni di microcriminalità legati al traffico di stupefacenti.

Nel pomeriggio di venerdì 18 luglio, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura sospetta che, alla vista della pattuglia, ha effettuato manovre repentine nel tentativo di eludere il controllo. Fermato poco dopo, il conducente ha cercato di disfarsi di tre involucri contenenti cocaina, subito recuperati dagli operatori.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, situata proprio in zona 167, ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e appunti contabili riconducibili all’attività di spaccio.

In totale, sono stati sequestrati oltre 38 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato illegale.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida.

