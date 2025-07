Dreher accende l’estate pugliese: parte il tour “Portaci da bere”

La stagione estiva si apre all’insegna della leggerezza con il lancio del tour “Portaci da bere!”, iniziativa firmata Dreher che dal 3 al 6 luglio attraverserà la costa pugliese in quattro tappe ricche di intrattenimento. A bordo di una colorata Ape Car, il celebre brand di birra porterà in alcune delle più note località balneari di Puglia un mix di degustazioni, giochi, sorprese e occasioni per brindare.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 3 luglio, dalle 16 alle 20, sul lungomare di Torre Canne (Brindisi). Si proseguirà giovedì 4 luglio a Gallipoli (Lecce), venerdì 5 a Castellaneta Marina (Taranto) e infine domenica 6 luglio a Campo Marino (Taranto), sempre in fascia pomeridiana e serale.

Il tour celebra lo storico jingle “Portaci da bere!” e si inserisce nella strategia di rilancio di Dreher, che nel 2025 ha rinnovato l’identità grafica delle linee L’Originale e La Radler, lanciando anche la nuova referenza in edizione limitata “L’Adorata”, distribuita esclusivamente nel Sud Italia.

Ideato e gestito da Twenty8 Studios, con creatività firmata Robilant, il tour punta a rafforzare il legame con i consumatori del Mezzogiorno, rendendo visibile nei territori la nuova immagine del marchio, anche attraverso materiali promozionali nei punti vendita.

Oltre agli eventi, Dreher ha lanciato anche il concorso “Dreher, Portaci da Bere!” che coinvolge i consumatori di Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata. Fino al 30 settembre, acquistando almeno 5 euro di prodotti Dreher e registrando lo scontrino su concorso.dreher.it, si potrà partecipare a un instant win per aggiudicarsi una delle 500 borse frigo personalizzate.

Con questo doppio progetto – eventi e concorso – Dreher punta a consolidare la propria presenza nel Sud Italia, offrendo un’estate all’insegna del gusto, della convivialità e della spensieratezza. Per tutti i dettagli sul tour e sulle modalità di partecipazione al concorso è possibile consultare il sito ufficiale: www.dreher.it.

