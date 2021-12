SAN PIETRO VERNOTICO- Di lui non si avevano notizie da diversi giorni e i vicini allarmati hanno chiamato i carabinieri: è stato trovato senza vita un 59enne di San Pietro Vernotico, riverso sul letto accanto a uno dei suoi due cani anch’esso morto. L’altro è vivo, ma in stato di malnutrizione.

Il dramma si è consumato in via Deledda e quando sono arrivati i militari hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco e il 118 perché nessuno ha aperto alla porta. Così, all’arrivo dei pompieri la tragica scoperta: il medico ha constatato che il decesso dell’uomo è avvenuto diversi giorni fa. Con lui, probabilmente per la fame, è morto uno dei cani trovati in casa. L’altro è vivo ed è in cerca di una famiglia che possa adottarlo.