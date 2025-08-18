Dramma in Salento, turista romano muore folgorato da un fulmine

L’uomo stava percorrendo in moto la Statale 275

Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza nel Salento, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la Statale 275, nel tratto compreso tra Nociglia e Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un violento temporale quando la scarica elettrica lo ha raggiunto, sbalzandolo dalla moto e folgorandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La tragedia si è consumata improvvisamente, trasformando una giornata di vacanza in un dramma.

