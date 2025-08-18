18 Agosto 2025

Dramma in Salento, turista romano muore folgorato da un fulmine

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
L’uomo stava percorrendo in moto la Statale 275

Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza nel Salento, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la Statale 275, nel tratto compreso tra Nociglia e Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un violento temporale quando la scarica elettrica lo ha raggiunto, sbalzandolo dalla moto e folgorandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La tragedia si è consumata improvvisamente, trasformando una giornata di vacanza in un dramma.

