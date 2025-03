Dramma a Santeramo: 29enne muore mentre fa jogging

Dramma nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 marzo a Santeramo in Colle (Bari), dove un giovane di 29 anni, Erasmo Larato, è morto improvvisamente mentre faceva jogging in contrada Denora. Il ragazzo si è accasciato al suolo dopo essere stato colto da un malore improvviso.

Alcuni passanti, che si stavano allenando lungo lo stesso percorso, hanno tentato di soccorrerlo e hanno immediatamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei sanitari per il giovane non c’era più nulla da fare.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità santermana. Il sindaco Vincenzo Casone, in un messaggio sui social, ha espresso il suo dolore per la tragedia: “Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, ma quando accade a un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore. Sono profondamente addolorato per la sua famiglia”. Santeramo si stringe attorno ai familiari di Erasmo, padre di due bambini, in un momento di lutto e dolore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author