Dramma a Racale: 67enne muore soffocato dai gas

A trovarlo ormai in fin di vita è stato il figlio, che aveva perso i contatti con il padre

Dramma nelle campagne di Racale nel pomeriggio di lunedì 24 giugno: Tommaso Cimino, 67 anni, ha perso la vita a causa dell’intossicazione da esalazioni sprigionate da un motore a scoppio. L’uomo stava tentando di mettere in funzione la pompa di un pozzo all’interno di un locale-deposito privo di adeguata areazione.

A trovare il pensionato ormai in fin di vita è stato il figlio, giunto sul posto dopo aver perso i contatti con il padre. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dai Carabinieri, che insieme ai Vigili del Fuoco hanno eseguito i rilievi nella struttura agricola.

Secondo quanto appurato, il motore era stato avviato in un ambiente chiuso e privo di ventilazione, determinando un accumulo di fumi tossici che ha provocato la morte per asfissia del 67enne. Al termine delle verifiche, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.

