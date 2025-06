Dramma a Molfetta, 30enne precipita dal balcone e muore

Dramma a Molfetta nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno. Una donna di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone del primo piano della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di rientrare in casa passando da un balcone adiacente dal momento che era senza chiavi, ma avrebbe perso l’equilibrio precipitando sul marciapiede. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, ma per la 30enne non c’è stato nulla da fare.

IN AGGIORNAMENTO

