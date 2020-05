Dpi | Online spese e dotazioni finanziarie della Regione

Condividi

Sono on line da oggi sul sito https://protezionecivile.puglia.it/comunicazione-all/news/documentazione-dotazioni-finanziarie-e-aquisizioni-20-05-2020/ , a cura della Sezione Protezione Civile regionale, le tabelle di riepilogo aggiornate al 20 maggio 2020 con le informazioni sulle dotazioni finanziarie e alle acquisizioni di DPI e materiali per l’emergenza Covid-19, con un riepilogo delle assegnazioni del Dipartimento della Protezione Civile nazionale e del Commissario straordinario, le acquisizioni dirette della Regione Puglia, le donazioni ricevute, i materiali distribuiti e quelli in giacenza. Inoltre sono evidenziati i totali delle acquisizioni dirette della Regione con l’indicazione di pezzi e prezzi unitari, comunque suscettibili di aggiornamento.

La Regione Puglia, grazie alle consegne della Protezione civile nazionale, agli acquisiti diretti in Cina e Russia e alle donazioni, ha in magazzino una dotazione di mascherine chirurgiche pari a 6 milioni e 482mila pezzi; di mascherine FFP2 pari a un milione e 325mila pezzi. Scarseggiano, invece, le scorte di mascherine FFP3, nei magazzini sono rimasti solamente 60.405 pezzi, così come non c'è una grande riserva di tute, sono circa 180mila. E' quanto emerge dalla rendicontazione messa a disposizione dalla Regione Puglia e protezione civile regionale. Dai documenti emerge che, per l'emergenza coronavirus, la Puglia ha ricevuto dallo Stato 1,2 milioni per acquistare Dpi, mentre ha impegnato circa 65 milioni dal proprio bilancio autonomo, di cui 30 milioni già liquidati. Le donazioni raccolte dalla Regione Puglia sono pari a 8,3 milioni.