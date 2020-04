DPI e mascherine | In 250 pronti a riconvertire impresa

Condividi

“250 imprenditori pugliesi grazie al supporto della Regione Puglia e del Politecnico di Bari hanno già ottenuto le informazioni necessarie per avviare la produzione di mascherine e Dpi, richiedere le certificazioni e riconvertire i loro impianti. Si tratta di un risultato importante perché parliamo di materiali importantissimi per contenere e fronteggiare il Covid, e anche perché queste riconversioni rimettono in moto una parte di economia”. Lo comunica il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.