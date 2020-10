Dpcm | Verso la stretta su ristorazione. Stop a piscine, palestre, cinema e sale giochi

Condividi

Stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e anticipo alle 18 dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione: sono i due interventi principali per frenare l'aumento dei contagi di cui si è discusso nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Misure che potrebbero essere contenute nel nuovo Dpcm.

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie - e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Lo si legge nella prima bozza del provvedimento, in via di definizione. Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

Niente più banchetti e ricevimenti dopo matrimoni, comunioni e battesimi. "Sono sospese", si legge, le "procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica". Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile. Salve, inoltre, "le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico".