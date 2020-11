DPCM | Speranza: “Se Regioni non trasmettono dati Covid diventano zona rossa”

Condividi

Nelle prossime 48 ore "vedremo i nuovi dati e se necessario ci saranno altre ordinanze", cioè altre zone rosse o arancioni. Lo dichiara il ministro della salute Roberto Speranza. Nessuna trattativa aggiunge Speranza "ma i tecnici del ministero si confronteranno con quelli delle Regioni. C'è un modello standardizzato, i criteri sono lì da 24 settimane e se per tre settimane una Regione non dà i dati diventa zona rossa". Lo scontro, peraltro, si va attenuando, secondo Speranza. Dopo l'incontro con i governatori "c'è un clima più confortevole, maggiore collaborazione, anche loro capiscono che la situazione è grave". A preoccupare non sono tanto le terapie intensive "quanto i reparti dell'area medica".