Dossier aeroporto Grottaglie, Stellato: “Rendere noti i dati subito”

Promotore dell’audizione, il consigliere ha lasciato i lavori in segno di protesta contro la decisione della Regione Puglia di mantenere riservato il documento

Durante la seduta della V commissione trasporti, Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente del gruppo Misto, ha chiesto di rendere immediatamente accessibile lo studio analitico trasmesso al Ministero dei Trasporti sulla continuità territoriale dell’aeroporto di Taranto Grottaglie.

Promotore dell’audizione, Stellato ha lasciato i lavori in segno di protesta contro la decisione della Regione Puglia di mantenere riservato il documento, in attesa delle valutazioni da parte del ministero. Lo studio, considerato fondamentale per ottenere il riconoscimento della continuità territoriale, analizza vari fattori, tra cui il contesto socioeconomico delle aree interessate.

“Il diritto alla conoscenza invocato dai territori e la trasparenza degli atti amministrativi non possono essere sacrificati nel rispetto dei tempi procedurali – ha dichiarato Stellato -. Si parla del diritto alla mobilità dei cittadini e della valorizzazione dell’intero scalo in tutte le sue potenzialità”.

Il consigliere ha ricordato come la Regione abbia destinato risorse significative per il recupero dell’aeroporto di Grottaglie, sottolineando la necessità che tali investimenti producano un ritorno in termini di traffico passeggeri. Per questo motivo, ha sollecitato una rapida conclusione dell’iter amministrativo e l’assegnazione dei fondi necessari a consentire anche a Taranto l’avvio dei voli di linea.

“Tornerò a partecipare ai lavori solo quando tutti i documenti saranno disponibili. Fino ad allora, continuerò a vigilare e a difendere il diritto di un territorio che vuole ‘spiccare il volo’”, ha concluso Massimiliano Stellato.

