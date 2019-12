D’Orsi alla Fidelis Andria, rinforzi under per Casarano e Brindisi

Condividi

Giornata di movimenti per le pugliesi di serie D. La Fidelis Andria si è assicurata le prestazioni del difensore classe '91 D'Orsi che in questa stagione ha iniziato la stagione con la maglia del Francavilla in Sinni. D'Orsi, classe '91, è nato a Roccapiemonte in provincia di Salerno ed ha un lungo curriculum alle spalle tra Serie C e serie D. Tra i professionisti ha giocato con Cavese, Foggia, Pavia, Spal e Martina, mentre tre anni fa ha indossato la maglia della Gelbison siglando anche quattro reti per poi passare al Gravina dove ha siglato anche due gol.

Il Casarano ha invece comunicato l'acquisto del centrocampista classe 2001 Antonio Atteo, nato a Napoli. Il giocatore arriva dal Portici, dove ha collezionato 40 presenze nelle ultime due stagioni.

Rinforzo under anche per il Brindisi, che ha tesserato il 20enne scuola Sampdoria Cuomo.