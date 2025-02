Dorgu subito titolare e icona col Manchester in FA Cup

L’ormai ex enfant prodige giallorosso Patrick Dorgu vuole bruciare le tappe anche al Manchester United. L’esterno danese infatti partirà titolare nella sfida di questa sera di FA Cup contro il Leicester a dimostrazione che l’allenatore portoghese Amorim vuole puntare sin da subito su di lui. Non solo perchè nella grafica di presentazione social al match, il leggendario club inglese ha scelto proprio il neo acquisto Dorgu come icona. Insomma ora tocca solamente all’esterno mancino di dimostrare di meritare tali attenzioni.

