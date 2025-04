Doppia preferenza, sindaci e urne: l’agenda della ripresa del Consiglio

Bari – Il vincolo per chi non rispetti la norma sulla doppia preferenza di genere, appena approvata, ma anche la norma sui sindaci candidati e la possibilità di uno slittamento delle urne alla primavera: il Consiglio regionale chiude così i battenti per la pausa pasquale. Intanto, Stefano Bonaccini benedice Antonio Decaro per la corsa alla presidenza.

