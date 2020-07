Doppia preferenza: nessun accordo, clima incandescente

Condividi

Nessun accordo tra centro destra e gli altri partiti. L'esame della modifica della legge elettorale, dopo una lunga sosta ed un serrato confronto, riparte dai 2000 emendamenti proposti da FdI ed in un clima incandescente. Pomo della discordia è l'emendamento che prevede l’inammissibilità delle liste che non rispettano il principio della percentuale di presenza di genere. 60/40 stabilisce la proposta di modifica a firma M5S sottoscritta dall'intero centro sinistra. Nel corso della lunga sospensione sarebbero state prese in esame anche percentuali differenti da quelle proposte, ma il centrodestra non ha indietreggiato rispetto alla posizione iniziale, favorevole al testo approvato in Commissione e che prevede solo l'introduzione della doppia preferenza. Cristallizzate le posizioni, mentre è in discussione il primo degli emendamenti che i proponenti hanno preteso fossero fotocopiati.