Dopo vent’anni apre la nuova sede dell’ospedale di Ostuni

Domani, venerdì 27 giugno, sarà inaugurata ufficialmente la nuova struttura dell’ospedale di Ostuni, conosciuta come “Piastra”. Dopo oltre vent’anni di attese e lavori, il trasferimento è stato completato con l’apertura del nuovo Pronto Soccorso, che segue lo spostamento già effettuato dei reparti di laboratorio analisi, centro prelievi e radiologia.

Nei prossimi giorni, l’offerta sanitaria sarà ulteriormente potenziata con l’attivazione del servizio SCAP – Ambulatorio di Consulenza Pediatrica per gli accessi al Pronto Soccorso, rafforzando così la funzione strategica del presidio nel panorama sanitario provinciale e regionale.

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando la direzione strategica dell’ASL di Brindisi: “Un ringraziamento al direttore generale Maurizio De Nuccio, al direttore sanitario Enzo Gigantelli e alla direttrice amministrativa Loredana Carulli per la determinazione e la competenza dimostrate in questo percorso lungo e complesso”, ha dichiarato.

Gioia ha inoltre riconosciuto l’importante sostegno istituzionale da parte del presidente della Regione Michele Emiliano e dell’assessore alla sanità Raffaele Piemontese: “Il loro ascolto delle nostre istanze ha permesso il completamento della struttura attraverso un finanziamento adeguato”.

Un plauso particolare è stato riservato a Francesco Lisena, direttore sanitario dell’ospedale, definito da Gioia “una figura chiave per la riuscita di questa operazione grazie alla sua competenza e alla sua dedizione”.

L’inaugurazione segna non solo il completamento di un progetto atteso da anni, ma anche un rilancio concreto dell’intero presidio ospedaliero in un contesto in cui la città di Ostuni sta emergendo sempre più come realtà di riferimento per la Puglia. “Stiamo lavorando affinché Ostuni diventi un nodo centrale nella rete ospedaliera della provincia”, ha affermato Gioia.

Il consigliere ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti i medici e agli operatori sanitari che hanno creduto nel rilancio della struttura: “La loro dedizione è stata fondamentale per mantenere alta l’attenzione sulla salute della comunità”.

Infine, Gioia ha ricordato l’intitolazione dell’ospedale a Papa Francesco, esprimendo l’auspicio che “la sua santa mano possa guidare e benedire il nosocomio nei prossimi anni”.

