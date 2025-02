Dopo lo scontro, l’impatto con il guardrail: tragedia sfiorata a Carovigno

CAROVIGNO – Scontro tra due auto, questa mattina, lungo la provinciale che collega Ostuni e Carovigno. Uno dei due veicoli, dopo il contatto, è finito contro il guardrail. L’impatto è stato violento, ma per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi, ovvero una Citroen C3 e una Jeep che viaggiavano in sensi di marcia opposti. L’arteria, temporaneamente chiusa al traffico per il tempo necessario a rilievi e la messa in sicurezza del tratto, è stata ripulita dalla ditta specializzata Pissta.

