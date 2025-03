Dopo la paura, Papa Francesco è stabile: possibile lungo ricovero

Il bollettino medico diffuso dalla Santa Sede riferisce che Papa Francesco ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, rispondendo positivamente agli scambi gassosi.

Il Pontefice non ha febbre, non presenta leucocitosi e non ha avuto nuove crisi respiratorie dopo il broncospasmo di ieri, che non ha coinvolto altri organi.

Ha mangiato regolarmente, ha svolto fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente, ed è sempre rimasto vigile e orientato. Tuttavia, il quadro clinico resta complesso e la prognosi rimane riservata, con la possibilità di un ricovero prolungato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author