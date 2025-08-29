La Piazza, Donzelli: “Non siamo rassegnati.In Puglia cerchiamo il migliore candidato, non ci piegheremo a scambi clientelari”

“Non siamo rassegnati in Puglia. Cerchiamo il migliore candidato. Nei vent’anni passati abbiamo perso perché le proposte non erano le migliori. Possiamo vincere e non ci piegheremo ad accordi e scambi clientelari”. Lo ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, intervenendo a La Piazza – Il Bene Comune di Ceglie Messapica.

Donzelli ha spiegato che il centrodestra pugliese non intende vivere la prossima tornata elettorale con spirito di rassegnazione, ma con la volontà di aprire una fase nuova: “Siamo consapevoli degli errori del passato, quando si è scelto di puntare su proposte che non erano le migliori. Oggi vogliamo cambiare passo, costruendo un’alternativa forte e credibile per i cittadini pugliesi”.

Al centro del suo intervento anche un duro affondo contro le logiche di potere: “Non ci piegheremo mai ad accordi sottobanco o a scambi clientelari. La Puglia merita serietà, merita il candidato più autorevole e meritevole, non l’ennesima scelta frutto di compromessi”.

Un messaggio di sfida, quello di Donzelli, che guarda al futuro del centrodestra nella regione con l’ambizione di ribaltare una lunga stagione di sconfitte.

