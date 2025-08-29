La Piazza, Donzelli: “Riforma per salvare l’immagine della Magistratura. Con il referendum finirà un trentennio di attrito”

“Oggi in Italia il rapporto tra politica e magistratura è cambiato. Gli italiani non hanno fiducia nei magistrati ed è per questo che noi facciamo la riforma per salvare l’immagine della magistratura stessa”. Così Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, dal palco de La Piazza – Il Bene Comune.

Secondo Donzelli, “una parte minore della magistratura ha rovinato l’immagine dell’intera categoria e noi dobbiamo tutelare la maggioranza”.

Il punto cruciale, ha spiegato, riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura: “Il problema che vedono nella riforma della giustizia è proprio la riforma del Csm, che decide la carriera dei magistrati. La riforma mira a interrompere il meccanismo clientelare dei voti e vuole ripristinare il merito. Oggi molti magistrati non parlano per paura di vedere la carriera bloccata”.

Infine, Donzelli ha legato l’esito del referendum al futuro dei rapporti tra politica e magistratura: “Se vinceremo il referendum finirà un trentennio di attrito tra magistratura e politica”.

